Antonella, Elisabetta e Elena: tre donne e una cantina. «Il vino è nel nostro Dna»

di Federica Florian

SAN BIAGIO DI CALLALTA - Tre sorelle e una cantina. Potrebbe intitolarsi così la storia recente de La Callaltella di Rovarè di San Biagio di Callalta: una piccola cantina a gestione familiare, operativa da 70 anni, oggi guidata dalla terza generazione. Fino a qualche anno fa, i soci erano cinque, tre fratelli e due cugini. Un lutto improvviso nel giro di due settimane, fra il 2008 e il 2009, due soci vennero a mancare scompaginò le carte in tavola. «Di punto in bianco, erano saltati tutti gli equilibri interni, si prospettò la possibilità concreta di vendere l'azienda. Fu allora che decidemmo di acquisirla noi: ci eravamo cresciute dentro, aveva un buon portafoglio clienti, non potevamo accettare che le fatiche di intere generazioni passassero nelle mani di qualche sconosciuto».Antonella, Elisabetta, Elena Bonetto, assieme al padre Luigino, nel 2013 rilevano la cantina La Callaltella, che prende il nome dalla strada in cui ha sede, nelle verdi campagne di Rovarè. Poco dopo si aggregano nell'avventura imprenditoriale di famiglia i mariti di due delle sorelle, Vanni e Mirco.