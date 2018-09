«Quel terreno è mio»: si barrica in casa con il fucile e spara

di Alberto Beltrame

BREDA DI PIAVE - Quelera diventato un’. Motivo di liti continue con i vicini di casa, andate avanti per anni, venerdì sera è sfociata in qualcosa di ben più grave: l’uomo, settant’anniPrima due colpi in aria, esplosi dal giardino, poi altre fucilate dal balcone, verso le campagne. Nella sua testa uno solo pensiero: «Quel terreno è mio, non è una servitù, non ci possono passare» ha continuato a ripetere. Le esplosioni sono state sentite in tutto il paese. E i vicini, terrorizzati,