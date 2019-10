Rimaste senza lavoro a 50 anni: ora le badanti parlano italiano

di Mauro Favaro

TREVISO - Provano a reinventarsi sulla soglia dei cinquant'anni dopo essere rimaste senza lavoro. Il 40% delle persone che si iscrivono ai corsi per diventare badanti sono donne italiane. Fino a qualche anno fa erano rarissime. Adesso rappresentano quasi la metà del totale. Il conto è stato fatto dall'Assindatcolf di Treviso, l'associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, che ha già organizzato sette formazioni professionalizzanti contando in tutto oltre 120 iscritti. «La stragrande maggioranza degli iscritti sono donne. E le italiane oggi arrivano anche al 40 per cento conferma Antonella Aceti, referente per la Marca generalmente hanno un'età media compresa tra i 40 e i 50 anni. Si tratta di persone che magari lavoravano in fabbrica e hanno perso il lavoro. Oppure di casalinghe che decidono di rientrare nel mondo del lavoro dopo che i loro figli sono cresciuti. In questi casi il lavoro domestico è