Auto si ribalta nel fossato sfiorando i passanti sulla pista ciclabile

BADOERE - I Vigili del Fuoco di Treviso sono intervenuti nella tarda mattinata, sulla segnalazione di un'auto uscita di strada e finita in un fossato in via Santambrogio, a Badoere di Morgano, all'altezza del civico 67. La chiamata è stata fatta poco dopo le 11, un passante ha segnalato la presenza nel fossato che affianca la strada di un'auto rossa semirovesciata, all'interno della quale si trovava una persona, che non era in grado di uscire. Giunti sul posto, insieme con le forze dell'ordine, i pompieri hanno estratto l'occupante della vettura. Parecchie persone nel frattempo si sono radunate per assistere al soccorso. Fortunatamente, non vi era presenza di acqua nel fondo del fossato, che inoltre ha impedito alla macchina di finire sulla pista ciclabile che si sviluppa proprio in fianco ed è sempre particolarmente frequentata nelle giornate festive di bel tempo, come quella odierna.