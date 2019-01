«È un teppista»: la vicina lo accusa ma Google lo scagiona

di Roberto Ortolan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUINTO - Laloe finisce aper(in realtà c'erano altre contestazioni cadute nel corso dell'indagine) ma(History location), fa assolvere l'imputato. Il giudice, esaminando le località visitate dall'imputato attraverso la mappatura del cellulare (una sorta di alibi confezionato all'insaputa dell'imputato, ndr), ha concluso che non poteva essere contemporaneamente in discoteca a Castelfranco a ballare e nello stesso momento a Santa Cristina di Quinto a fracassare l'auto della vicina. È così, seppure con la formula dubitativa dell'ex insufficienza di prove, lo ha assolto perché il fatto non sussiste.