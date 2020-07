Nessuna traccia dell'anziana scomparsa da tre giorni: oggi partono le ricerche con i droni

SANTA LUCIA DI PIAVE - Ancora nessuna traccia dell'anziana scomparsa da giovedì pomeriggio, 2 luglio. Ieri mattina sono riprese le ricerche ed è stato aperto il Coc provinciale. Oggi arriveranno i droni per fare le ricerche dall'alto. Sono anche stati messi in asciutta i canali irrigui per favorirne la loro ispezione. Una grande mobilitazione di forze per cercare Aninca Dota, 83 anni, uscita a piedi dalla sua abitazione di via Mareno giovedì pomeriggio e non più rientrata.

A dare l'allarme è stata la badante che vive con l'anziana. La donna pensava che l'83enne fosse uscita per recarsi da un'amica, come faceva ogni tanto. Dopo un paio di ore, però, quando non l'ha vista rientrare, ha avvisato i figli dell'83enne che hanno immediatamente iniziato a cercarla. Qualche ora più tardi, non riuscendo a trovarla, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e venerdì mattina sono iniziate le ricerche. Il sindaco Riccardo Szumski ha aperto il Coc nel campo fiera. In prima linea carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale, volontari della protezione civile e carabinieri in congedo che hanno perlustrato ogni angolo del paese.

Nel primo pomeriggio sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno scandagliato i due canali principali. A supportare le operazioni anche i tecnici del Consorzio di bonifica Piave. Da Milano sono giunte due unità cinofile molecolari. Purtroppo, con il passare delle ore, è sempre più debole la speranza di trovare Aninca in vita.

