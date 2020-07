Malore e corsa in ospedale, ma Alessandra non ce l'ha fatta: muore a 52 anni

TREVISO - Tragedia nella notte a Zero Branco: un infarto ha stroncato a soli 52 anni, Alessandra Casagrande, moglie del titolare e dipendente della storica azienda Favaro 1 (pavimentazioni) che ha sede nel veneziano. La donna si era sentita male nelle ultime ore mentre si trovava in casa con la famiglia e, nonostante il ricovero in ospedale, i medici nella tarda serata di sabato hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale.



La 52enne era appassionata di sport e di corsa gestiva il marketing e la comunicazione dell'azienda di famiglia. Oltre al marito Luca lascia 2 figli maschi, Matteo ed Enrico. © RIPRODUZIONE RISERVATA