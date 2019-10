Picchia la moglie davanti ai figli piccoli e ai carabinieri, arrestato

BADIA POLESINE - I Carabinieri di Badia Polesine (Rovigo), hanno arrestato con l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia un 36enne marocchino, residente nella cittadina rodigina, per il reato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo all'interno della propria abitazione, nel corso di una lite familiare ed in presenza dei figli minori, ha aggredito e picchiato la moglie, sua connazionale, provocandole lesioni lievi. L'aggressione è continuata anche alla presenza dei Carabinieri e dei sanitari del Suem 118 intervenuti sul posto. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e portato al carcere di Rovigo.

