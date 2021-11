Violenza alle donne, Polesine primo in Veneto per le richieste d'aiuto ai centri specializzati

ROVIGO - Confrontando i dati con i centri antiviolenza in tutto il Veneto, tra le donne che si sono rivolte agli sportelli di Rovigo, Adria e Lendinara nel 2019 , è risultata più alta rispetto alla media regionale la percentuale sia di chi ha subito violenza fisica (72% rispetto al 64% di media in Veneto) sia di chi ha subito violenza di natura sessuale (17% rispetto al dato regionale pari al 13%). E mentre a livello regionale è maggiormente diffusa la violenza economica (segnalata nel 37% dei casi, invece del 31% locale), il 52% delle 220 donne arrivate nel 2019 al Centro antiviolenza del Polesine ha sporto denuncia alle forze dell’ordine. È un dato che mostra anche una maggiore fiducia nelle istituzioni e nei servizi in provincia, perché tra le utenti nel 2019 dei 25 Cav del Veneto , solo il 29% aveva sporto denuncia.



IL PROGETTO



Questi e altri dati sono stati esposti nella sala conferenze dell o Urban digital center a Rovigo nell’evento in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel quale l’ u niversità Iuav ha riproposto la ricerca territoriale condotta dal progetto Taci di Auser Veneto e Auser Polesine Rovigo. Taci è l’acronimo di “Teatro, arte, cultura, inclusione contro la violenza sulle donne”, ed è un progetto ideato dalle polesane Giorgia Businaro e Giovanna Pizzo con finanziamenti regionali derivati da risorse del m inistero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Oltre a raccogliere e rielaborare i dati dalla rete di emergenza-urgenza per la violenza, il progetto ha svolto focus group in alcuni circoli Auser locali e tra 23 operatori (del Consorzio Isola di Ariano Servizi sociali e dell’Ulss 5) che si occupano di anziani, per rilevare la percezione del concetto di violenza di genere tra le donne anziane e restituire, allo stesso tempo, uno spaccato sulla violenza nella terza età: un fenomeno silente, poco notato, ascoltato e denunciato, hanno ricordato nell’incontro anche Marinella Mantovani e Maria Gallo, presidenti rispettivamente dell’Auser provinciale e dell’Auser Veneto.



IL DIBATTITO



Tra gli interventi all’incontro di ieri, moderato da Giovanni Litt dell’ università Iuav, anche le> assessore comunali Erika Albeghini e Mirella Zambello hanno evidenziato quanto sia necessario agire davanti ai dati impressionanti sulla violenza . «Nel 2021, nonostante la pandemia e una riduzione complessiva nel numero di omicidi, all’interno delle famiglie continuano invece ad aumentare i casi di omicidio e femminicidio», ha ricordato Alberghini . Quindi, davanti a una ferita che non si rimargina perché ha alla base un problema culturale.

Dalla direttrice dei Servizi sociosanitari dell’Ulss 5, Paola Casson, è arrivato invece l’annuncio che la Conferenza dei sindaci dell’azienda sanitaria locale ha definito di integrare per il prossimo triennio con quote pro capite i contributi regionali e statali per il contrasto alla violenza contro le donne.



I NUMERI



Agli sportelli del Cav del Polesine nel 2019 sono stati svolti 340 colloqui (richiesti dal 30% delle utenti) rispetto ai 220 accessi (72 di nuove utenti), avvenuti in prevalenza tra gli sportelli di Rovigo e Adria (198). Il 63% dei primi contatti è avvenuto telefonicamente. C irca il 60% delle donne che vengono seguite dal Centro antiviolenza del Polesine ha un’età compresa tra 31 e 50 anni: ben il 10% ha più di 61 anni. La percentuale di donne nubili è maggiore tra i primi accessi (38%), ma complessivamente il 56% delle utenti è moglie o convivente con l’autore della violenza, e il 72% sono italiane. La maggior parte delle donne che si è recata agli sportelli antiviolenza polesani è regolarmente occupata (42%), il 34% è disoccupata e il 9% sono pensionate.