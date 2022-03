Stalkig. Lei lo lascia e lui la perseguita: finisce ai domiciliari

ROVIGO - Non rispetta le disposizioni del giudice e viene messo agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia. Accade in provincia di Rovigo: l'uomo, quasi quarantenne, non accettava la decisione della sua ex compagna di interrompere la relazione dopo una serie di episodi, anche violenti, che l'hanno spinta dopo anni a rivolgersi alla Polizia. In seguito all'ennesima segnalazione della vittima, gli agenti hanno applicato gli arresti domiciliari, aggravando la precedente misura del divieto di avvicinamento, per il reato di maltrattamenti in famiglia.