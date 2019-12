Un topo vaga per i corridoi: scuola dell'infanzia chiusa per la derattizzazione

VILLADOSE - Con il freddo anche gli animaletti cercano riparo, che siano cantine, case e talvolta nelle case. È successo alla scuola per l’infanzia Sant’Agnese, dove mercoledì mattina sono stati notati alcuni escrementi di topo nel salone centrale dell’ala ovest, quella più vicina al cancello d’ingresso. Subito è scattato l’allarme: i bambini sono stati spostati nell’altra ala del plesso in zone sicure.



Il dirigente Osvaldo Pasello e l’assessore all’Istruzione Ilaria Paparella sono corsi immediatamente a scuola per verificare la situazione ed è stato allertata anche l’Ulss per le opportune indicazioni. Per ragioni di spazio la dirigenza, in accordo con insegnanti e amministrazione, ha deciso di non far fare il consueto riposino pomeridiano ai bambini, facendoli giocare nell’altra ala, dopo aver avvisato tutte le famiglie.

Vacanze anticipate, quindi con la chiusura della scuola ieri e oggi per consentire un adeguato intervento di derattizzazione, consistente nell’installazione di opportune trappole e nella pulizia dei locali, oltre che alla chiusura del buco che è stato individuato quale possibile varco di accesso per il roditore.

«La decisione - ha spiegato l’assessore Paparella - è stata presa congiuntamente con il dirigente scolastico e le insegnanti, che ringraziamo per l’attenzione. Ci spiace molto per il disagio, ma agiamo tempestivamente pensando innanzitutto alla salute e sicurezza dei più piccoli».

La situazione non è grave: la scuola è proprio nelle vicinanze dell’Adigetto, ma si è trattato di un topo di piccole dimensioni. «Mi sono recata alla scuola immediatamente - ha spiegato Paparella - dove ho potuto appurare che non si trattava di una situazione grave. Con tutta probabilità, visto l’arrivo del freddo, un topino di campagna si è intrufolato da un buco. Considerato che i bimbi piccoli giocano toccando, rotolandosi, e portando anche le mani alla bocca, abbiamo deciso di attuare il protocollo previsto per la disinfestazione subito, chiudendo le scuole con due giorni di anticipo per le vacanze di Natale».

Anche se la scuola sarà chiusa proprio gli ultimi giorni, non salterà la festa di Natale prevista nel giardino della scuola. «L’evento è confermato - ha precisato Paparella - è stato contattato il parroco don Carlo Marcello che con grande disponibilità ha concesso eventualmente, in caso di maltempo, l’uso del salone del Centro ricreativo giovanile».

Durante le vacanze di Natale la situazione sarà monitorata in modo che il rientro a scuola di gennaio possa avvenire con la massima tranquillità da parte di tutti. © RIPRODUZIONE RISERVATA