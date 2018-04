© RIPRODUZIONE RISERVATA

BADIA POLESINE - (F.ros.) Anche le ultime speranze sono svanite. Il corpo del badieseè stato ritrovato senza vita nel fiume Adige. A confermarlo, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati i carabinieri della stazione di Lendinara, intervenuti in località Ca' Morosini a Lusia. Si temeva il peggio per il 51enne: il corpo senza vita è stato riconosciuto dai familiari, i quali ne avevano denunciato la scomparsa il 29 marzo scorso. Un tragico epilogo dunque, anche se da giorni le speranze erano ridotte al lumicino. Le ricerche da parte delle forze in campo erano state interrotte alcuni giorni fa, ma nonostante tutto i familiari avevano continuato a percorrere gli argini dell'Adige per trovare qualche traccia.L'ultima speranza si è spenta ieri quando il corpo dell'uomo è stato recuperato dal fiume. Il giubbotto era lo stesso indossato al momento della scomparsa e all'interno si trovavano pure i documenti.