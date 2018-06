L'invito del vescovo di Adria-Rovigo ai parroci: «In chiesa pregate per l'Italia»

«Una speciale preghiera per l'Italia». È quanto chiede il vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, monsignor Pierantonio Pavanello, ai sacerdoti della diocesi. Il presule ha inviato una lettera a tutti i sacerdoti chiedendo ai parroci che nelle messe prefestive e festive del 2 e 3 giugno, solennità del Corpus Domini, venga recitata la "Ppreghiera per l'Italia"

«In questo momento così delicato, come cristiani dobbiamo lavorare perché al di là delle divisioni prevalga la ricerca paziente e coraggiosa del bene comune. Come credenti ci sentiamo impegnati a chiedere al Signore di ispirare propositi di responsabilità e di solidarietà a tutti i cittadini e in particolare a chi è stato chiamato tramite il voto ad esercitare la rappresentanza politica», prosegue la lettera del vescovo.



«Invito pertanto tutti i sacerdoti a prevedere nelle messe di sabato 2 e domenica 3 giugno una speciale preghiera per l'Italia. Secondo le circostanze si potrà predisporre un'apposita intenzione nella preghiera dei fedeli o recitare, al termine della celebrazione, la Preghiera per l'Italia - Giovanni Paolo II in un altro momento di grande tensione per il nostro Paese», conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO -