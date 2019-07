Ha fatto sesso con una dodicenne: condannato a 9 anni di reclusione

LEGGI ANCHE

ROVIGO - Rapporti sessuali con una ragazzina che all’epoca non aveva ancora compiuto 13 anni, quando lui invece ne aveva 22, altri baci e toccamenti l’anno prima, con un’altra ragazzina più o meno della stessa età e oltre una ventina di foto ritrovate sul suo cellulare che ritraevano nude sette under 14: alcune le avrebbe scattate lui stesso, altre le avrebbe ottenute dalle giovani che se le sarebbero scattate e gliele avrebbero poi inviate. Per questo ieri il 29enne ferrarese di Mesola Samuel Goretti è stato condannato a 9 anni dal Collegio del Tribunale di Rovigo.