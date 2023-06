STIENTA È tutto pronto per ospitare l’evento dedicato ai Queen e previsto per domenica in piazza Di Vittorio. L’appuntamento rappresenta un importante momento organizzato con il patrocinio di Provincia e Veneto, ma soprattutto grazie alla collaborazione tra il Comune, Pro Loco Stienta Caligo, Avis e il maestro Diego Basso che dirigerà l’Orchestra ritmico sinfonica italiana e le voci soliste con coro di Art Voice Academy.

TOUR NAZIONALE

La serata è la prima di una serie di tappe di un tour nazionale che porterà lo spettacolo (descritto come: “due ore di performance per una ventina di pezzi in scaletta”) a toccare prestigiosi palcoscenici, tra cui il Teatro Romano di Verona, la Rotonda di Badoere e il Teatro Ariston di Sanremo. Una conferenza stampa ha permesso di delineare le caratteristiche dello spettacolo. In particolare, il presidente della Provincia (e sindaco del centro altopolesano) Enrico Ferrarese ha precisato: «L’evento di quest’anno conferma una tradizione ma rappresenta anche un deciso passo in avanti nella collaborazione con il maestro Basso. Grazie agli sforzi della Regione ma anche al lavoro di tanti volontari delle nostre associazioni siamo pronti ad accettare questa sfida che ci ha entusiasmati sin dall’inizio». L’assessore regionale Cristiano corazzari ha aggiunto: «Stienta rappresenta il punto di partenza di un tour nazionale e vestirà per una notte i panni di piccola capitale del pop rock con la Regione Veneto che è ben lieta di confermare il suo impegno». Infine, il maestro Basso: «Sarà un concerto complicato, complesso per la musica e la coralità che i Queen hanno sempre messo nei loro pezzo, che vedrà sul palco voci professioniste ad affiancare i ragazzi dell’Art Academy».