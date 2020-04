Poste, riaprono altri quattro uffici in Polesine

ROVIGO - Da martedì 14 aprile tornano pienamente operativi altri 4 uffici postali in Polesine nel rispetto delle norme di sicurezza. L'orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane sulla base dei provvedimenti governativi per il contenimento del virus e il distanziamento interpersonale. Gli uffici che riapriranno sono quelli di Granzette, Lama Polesine, Occhiobello e Ramodipalo.



La riapertura degli Uffici Postali è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. © RIPRODUZIONE RISERVATA