PORTO TOLLE - Era arrivato a Barricata per trascorrere una vacanza tranquilla assieme alla famiglia: non ha fatto in tempo però a sistemare i bagagli nel camping del villaggio turistico Barricata Beach, che è subito arrivata la polizia a mettergli le manette ai polsi. Un turista tedesco di 28 anni, K.M le sue iniziali, di origine turca, è stato arrestato l’altro giorno mentre soggiornava nella località turistica di Barricata, in esecuzione di un mandato di cattura emesso dalle autorità turche. Il 28enne risultava infatti destinatario di un provvedimento di espiazione di pena di 4 anni e due mesi di reclusione per omicidio colposo. Reato commesso in un’area di competenza del Tribunale della città turca di Bolvadin.