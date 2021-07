FRATTA POLESINE La pecora immortalata in un video che la vedeva fuori dalla finestra di un appartamento situato in piazza Giacomo Matteotti a Fratta Polesine, da curiosità in rete (aveva avuto in poche ore 30mila visualizzazioni tra Instagram e Facebook) è diventata un vero e proprio caso, con accese polemiche sui social network. L’animale è stato infatti soppresso in occasione della Pasqua mussulmana e qualcuno ha avvisato dapprima la Lav,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati