CODEVIGO - «Sono stata sveglia tutta la notte pensando a quali parole avrei dovuto usare se il Papa mi avesse chiesto qualcosa, poi al momento mi sono emozionata e sono rimasta quasi imbarazzata di fronte a lui, ma il Santo Padre ci ha fatto una battuta delle sue e ci siamo messi a ridere». È raggiante Cintia Pini Fincato, la donna argentina che per il matrimonio con Daniele, agricoltore di Conche, aveva ricevuto un videomessaggio personalizzato da Papa Francesco, che ha poi incontrato ieri di persona con marito e figlia al termine dell'udienza generale del mercoledì.

Cintia e Daniele in aula Paolo VI

Cintia e Daniele si sono sposati con rito religioso sabato scorso al santuario della Madonna delle Grazie di Piove, dopo aver già celebrato il matrimonio civile 13 anni fa. A officiare il rito padre Rafael Velasco, gesuita e confratello di Papa Bergoglio, insieme al parroco di Conche don Massimo Fasolo. Poi, dopo il pranzo con amici e parenti degli sposi, la partenza per Roma in compagnia della piccola Denise. E ieri mattina, mercoledì 11, la famiglia Fincato ha partecipato all'udienza generale in aula Paolo VI: gli sposi con il vestito della cerimonia hanno atteso con trepidazione il passaggio del Papa, ormai costretto in sedia a rotelle ma sempre vigile e acuto.

L'abbraccio tra Cintia e Francesco. Nel titolo lo scambio degli zucchetti tra la sposa e il Papa, il marito Daniele osserva incuriosito (foto Vatican Media)

«Posso abbracciarla?». «Certo, figlia»

«Quando gli ho detto che eravamo stati sposati da padre Rafael, Papa Francesco ha capito subito e ci ha intrattenuti brevemente - prosegue Cintia -. Poi gli ho chiesto se potevo avere il suo zucchetto e l'ho scambiato con uno nuovo che avevo acquistato il giorno prima in un negozio che vende articoli religiosi non lontano da San Pietro. E poi in spagnolo ho domandato "Santità, posso abbracciarla?" e lui con tono paterno mi ha risposto "certo figlia". Così mi sono gettata tra le sue braccia e presa dall'emozione l'ho anche baciato su una guancia. E sempre in spagnolo gli ho aggiunto "che il Signore la benedica con abbondanza"».

Il colloquio è andato avanti ancora. «Il Papa sembrava non avere fretta e ci ha chiesto anche notizie del confratello padre Rafael. Poi non ha mancato di fare una battuta ulteriore e ci ha salutato ed è andato avanti - racconta ancora Cintia -. Sia io che Daniele e Denise siamo rimasti davvero colpiti dalla familiarità e dalla forza che trasmette questo Papa. Non solo ricorderemo questo momento per tutta la vita, ma sono convinta che torneremo a casa con una forza in più, ricevuta proprio durante e dopo l'udienza papale alla quale abbiamo potuto prendere parte».