Papa Luciani beato, il presidente della Provincia in udienza da Bergoglio: «Iter si concluderà entro il 2022»

BELLUNO - Il presidente della Provincia in udienza dal Papa, in fase di definizione la data della beatificazione di Albino Luciani. Questa mattina, il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, è stato in udienza dal Papa, in Vaticano. A margine, ha potuto incontrare brevemente il pontefice. E ha accennato il tema della beatificazione di Albino Luciani. «Papa Francesco mi ha confermato che la proclamazione avverrà entro il 2022, dopo l’estate» spiega il presidente Padrin. «La data precisa è in fase di definizione e la cerimonia avverrà a Roma».

Papa Francesco nel corso dell’udienza aveva parlato del Natale e si era concentrato sul concetto di tenerezza. «Mi ha colpito molto un passaggio in cui il pontefice ha collegato la tenerezza all’amore» commenta il presidente Padrin. «La tenerezza nasce dall’amore, ha detto il Papa, che ha augurato ai presenti di essere messaggeri di pace, speranza e tenerezza. Ho rivisto in queste parole un collegamento con il nostro Papa Luciani, che per noi bellunesi, ma non solo, è stato ed è ancora simbolo di tenerezza e semplicità. Quella tenerezza che ci ha riempito il cuore quando abbiamo avuto la conferma della beatificazione e che sarà completa tra pochi mesi. Ho comunicato al Papa la trepidazione con cui tutti i bellunesi stanno aspettando, e gli ho trasmesso anche la speranza che abbiamo di averlo con noi a Canale d’Agordo».