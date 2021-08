PONTECCHIO POLESINE - Pontecchio perde un altro dei suoi sportivi. Residente da sempre in paese, Luciano Cecchetto si è spento giovedì; avrebbe compiuto 68 anni il 18 settembre. Appassionato di sport a tutti livelli, fin da giovane ha praticato dal calcio giovanile fino ai dilettanti, al podismo con diverse maratone e corse anche più lunghe come la 100 km del passatore. Ultimamente, non potendo più correre per problemi alle ginocchia, tipico...

