Morto ​il maestro Leopoldo Floriano Mosca, colto da un malore

ADRIA - (G. Fra.) - La città piange il maestro Leopoldo Floriano Mosca, classe 1949, stroncato da un malore nella sua abitazione di via Passarella. Diplomato al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, Mosca è stato insegnante, concertista e pubblicista. Dal 1994 aveva intrapreso una ricerca finalizzata alla compilazione di una cronologia completa delle rappresentazioni di melodrammi, operette, musical e riviste nei teatri e in altri luoghi di Adria dal 1807 fino ai giorni nostri. Un primo saggio di questa ricerca è stata la pubblicazione delle rappresentazioni operistiche dal 1935, al 1992. Numerose le sue pubblicazioni di carattere musicale. Tra le più importanti quella su Rosetta Pampanini del 1998, le biografie del tenore Giulio Lucchiari e del baritono Virgilio Stocco e del soprano Elena Rizzieri. Mosca lascia la moglie Lucia Santin ed il figlio Riccardo. I funerali saranno celebrati domani alle 10, in cattedrale.