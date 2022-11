BADIA POLESINE - È morto l'avvocato Lorenzo Rosini che aveva una studio a Badia Polesine, ma viveva a Gaiba, dove era stato presidente della Biblioteca e impegnato in politica. Rosini aveva 59 anni, era avvocato cassazionista a Badia Polesine e la notizia della sua scomparsa ha colpito la comunità dove a ricordarlo è il collega Adino Rossi, avvocato e consigliere comunale nella cittadina altopolesana, che ha dato notizia della scomparsa nella serata di lunedì 7 novembre. «È stato un uomo di grandi doti umane e di grandi valori civili e morali . - Era in studio con me a Badia sin dalla pratica, iniziata nel 1990. Superò immediatamente l'esame di Procuratore legale, divenne poi avvocato cassazionista. A sua volta è stato, negli anni, punto di riferimento di tanti praticanti che sotto il suo attento e vigile insegnamento hanno scelto di cimentarsi nell'avvocatura. Mancavano pochissimi giorni per un delicatissimo intervento, ma ha deciso di continuare a vivere in un'altra dimensione. Ci stringiamo in un abbraccio infinito alla moglie Monica, quarant'anni insieme».

IMPEGNO POLITICO

Oltre che per l'impegno professionale, Rosini era apprezzato pure per l'attività in politica e per il paese. Come detto, era stato presidente della Biblioteca per diversi lustri. E' stato inoltre capogruppo in consiglio comunale e candidato sindaco. Conosciuto e apprezzato in tutto il Polesine, l'avvocato Lorenzo Rosini era tra i penalisti più assidui in Tribunale. Alcuni casi lui seguiti fecero scuola, creando precedenti importanti che tanti colleghi seguirono. I funerali si terranno venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Gaiba.