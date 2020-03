Diecimila mascherine protettive sono state donate dalla comunità cinese alla città di Rovigo. Il sindaco Edoardo Gaffeo e l'amministrazione comunale hanno ringraziato per questa donazione essenziale in questo momento per l'emergenza che investe anche il capoluogo.



Le mascherine sono già in consegna all'Iras, alle Forze dell'ordine e a coloro che sono è in prima linea contro la diffusione del contagio da Coronavirus.

