Cristina, 42 anni, è la "mamma più bella": «Era il mio primo concorso di bellezza»

ROVIGO - Una tra le mamme più belle d'Italia è polesana: si chiama Cristina Toso, è originaria di Lendinara, ma vive a Badia. La 42enne nei giorni scorsi ha ottenuto la fascia di Mamma più bella al termine di una importante selezione. Una vittoria che ha sorpreso la stessa Cristina, abbronzata, capelli castani e occhi azzurri. «Le partecipanti erano una quarantina, provenienti da varie zone d'Italia racconta tutto è nato da un casting a Milano: da lì è partita la catena di concorsi che mi ha portato a questa prima finale. Ora, dopo questa ci sarà una selezione a livello superiore che dovrebbe svolgersi a Modena il prossimo 21 novembre».

Per Cristina Toso, mamma a tempo pieno di due bambini, si è trattato di un successo inaspettato, immortalato da diverse foto condivise sui profili social. «Sono nata a Lendinara e ho vissuto a Ramodipaolo, ma abito a Badia - aggiunge - Proprio non mi aspettavo questo titolo. Ho preso la partecipazione alla gara come un gioco, un divertimento, ma è arrivata questa piacevole sorpresa. E' stato molto emozionante: per me era il primo, effettivo, concorso di bellezza. La notizia di questo exploit si è sparsa, anche grazie ai social, e ho ricevuto diversi complimenti. Adesso mi preparo alle tappe successive, tra cui la partecipazione a Miss reginetta.