« Se mai un giorno dovessi scoprire che esiste davvero il luogo che molti chiamano “paradiso”, vorrei tanto che somigliasse ad un posto come questo » . Scriveva così Cristina Toso sul suo profilo Facebook lo scorso 5 luglio, mostrando una foto in cui è seduta su una roccia in un paesaggio montano illuminato dal sole. Le cime erano la passione della 49enne pescarese scomparsa mercoledì dopo molti anni di cure e sofferenza a causa di una malattia infettiva che l’aveva colpita 18 anni fa.

Cristina era molto amata, il suo carattere estroverso, la simpatia contagiosa le avevano regalato una vita piena di interessi ed amici. Lavorava come commessa in una grande catena di abbigliamento a Chieti, il suo passatempo preferito erano il trekking e le escursioni in montagna, in compagnia del marito Massimo e di amici. Uno di questi era la guida alpina pescarese Raffaello Toro, morto tragicamente due mesi sul Corno Piccolo del Gran Sasso.