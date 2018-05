Ex Maddalena, «Massimo Bergamin si dovrebbe dimettere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - (A.Luc.) Opposizione consiliare scatenata per il potenziale fallimento del progetto di riqualificazione dell'ex Maddalena. C'è chi chiede le dimissioni dei responsabili della giunta di Massimo Bergamin e chi invece si limita a far notare che questa situazione si sarebbe potuta evitare.Duro il consigliere pentastellato Ivaldo Vernelli che già in passato ha incalzato più volte l'Amministrazione sulle vicende riguardanti i proprietari dello stabile dell'ex Maddalena, vale a dire Cefil e Reale Mario. «Massimo Bergamin si dovrebbe dimettere attacca Vernelli . Se tutto sarà confermato, è la prova che la su Amministrazione deve chiudere. Non ci sono altri commenti da fare. Se si perde l'ex Maddalena si perde l'intera operazione. Ammesso anche che recuperino il progetto, avevano comunque detto che avrebbero rimesso in sesto lo stabile. Non può rimanere così. Aspettiamo a giudicare. Vediamo le carte che porteranno in consiglio, ma diffido fin d'ora il sindaco dal consegnare carte che non siano state approvate dal consiglio comunale. Quello che deve essere chiaro sin d'ora è che se il risultato è fallimentare, ci sono delle responsabilità da ricercare e una volta individuati coloro ai quali vanno imputate, questi soggetti si debbono dimettere»...