LENDINARA (ROVIGO) - «Pagheremo un viaggio a New York per sei persone per un'inchiesta su Adolfo Rossi che costerà 25mila euro pubblici, in un periodo di grande difficoltà in cui il sindaco ha detto che il Comune per le bollette e di non poter aiutare tutti i cittadini in condizioni di disagio». La critica sull'impiego di risorse pubbliche arriva dai consiglieri comunali Alessandro Ferlin e Fabrizio Pavan, rispettivamente ex sindaco ed ex vicesindaco ora in minoranza col gruppo Valori in Comune, che fanno riferimento alla variazione di bilancio approvata il 6 settembre con la delibera 140, in una seduta della Giunta comunale in cui risultava assente l'assessore al Bilancio e vicesindaco Guglielmo Ferrarese. «Apprendiamo dalla delibera che alcuni andranno in America per un viaggio sulle tracce di Adolfo Rossi dicono Ferlin e Pavan Nell'atto risultano stanziati per il progetto un contributo regionale, ovvero soldi pubblici, di 14mila euro, un altro contributo regionale di 6mila e, per ora, 5.300 euro del bilancio comunale, quindi sempre soldi pubblici e dei lendinaresi. Dalla data della pubblicazione della delibera, 13 settembre, sono stati più volte chiesti gli allegati che, per norma, dovrebbero essere pubblicati nell'albo pretorio online con l'atto, ma a tutt'oggi non sono ancora leggibili. Quindi siamo costretti a scrivere per i si dice, ossia che sarebbero sei, di cui due assessori, un dipendente comunale e tre esterni al Comune ad effettuare questo viaggio in America sulle tracce di Adolfo Rossi a spese della comunità. Che i soldi siano regionali o comunali non fa differenza alcuna».



RICERCA STORICA

I consiglieri ricordano che sul giornalista nato nella frazione lendinarese di Valdentro, noto per le inchieste sociali condotte negli Stati Uniti e in Italia e poi per la carriera diplomatica, sono stati scritti numerosi volumi tra cui quello di Pierluigi Bagatin, che al tempo era direttore della Biblioteca comunale. «Non risulta che l'ex direttore della biblioteca abbia avvertito la necessità di andare in America per scrivere delle inchieste del cronista Adolfo Rossi, eppure ha dato alle stampe volumi di grande interesse che hanno messo in luce molti aspetti prima poco noti del lendinarese». I due consiglieri annunciano che nei prossimi giorni informeranno sui contenuti della delibera, ritenendo giusto che tutti i lendinaresi siano informati su quanto si sta facendo. «Non si può non sottolineare che proprio in questo periodo il sindaco ha comunicato a caratteri cubitali che il Comune è in ginocchio per le bollette delle utenze energetiche e che, alla vigilia dell'approvazione della variazione che include il viaggio dei sei in America, ribadiva che sarebbe stato impossibile aiutare tutti concludono Ferlin e Pavan -. Abbiamo capito, i soldi non c'erano per aiutare chi è in difficoltà perché servivano per un viaggio in America. Siamo convinti che con i mezzi del web tutto si può realizzare con una spesa molto più contenuta e senza che ben sei persone, e siamo sicuri che alcune di queste non abbiano letto nulla dei tanti volumi e articoli di quotati giornalisti su Adolfo Rossi, varchino l'oceano per conoscere Rossi a spese della comunità».

Così chiosano i due consiglieri di minoranza, sottolineando l'inopportunità di spendere risorse in un progetto del genere in un momento di grandissima difficoltà per famiglie e imprese. Il progetto Un lendinarese a New York, che include il viaggio-inchiesta, sarà presentato nel dettaglio giovedì 22 settembre alle 18 nella Biblioteca comunale.