I residenti non sopportano la puzza, l'azienda chiude lo stabilimento

ROVIGO - La Greenferta Cantonazzo. L'azienda - una quindicina i dipendenti - che producevaaveva sede vicino al casello autostradale di Rovigo: l'anno scorso era stata costretta a bloccare la produzione per risolvere i problemi di odore che avevano infastidito non poco i residenti della zona.Per la lavorazione dei propri prodotti la Greenfert utilizzava dei. Ma la puzza era intollerabile: i residenti della zona hanno protestato a lungo perché la puzza terminasse, raccogliendo perfino delle firme per chiederne l'immediata cessazione. A seguito di tutto questo si è giunti lo scorso novembre alla sospensione dei lavori, una decisione imposta dall'alto a seguito dei controlli di Arpav, Spisal, Ulss 5 Polesana e tecnici di Comune e Provincia.L'azienda sembrava già all'epoca volesse gettare la spugna, visto l'eccessivo costo per l'installazione dei dispositivi di depurazione dell'aria, ma poi in maggio aveva cambiato idea. I suoi titolari avevano intenzione di provare nuovamente ad aprire i battenti e così hanno fatto richiesta per il rilascio di una nuova licenza. A seguito della conferenza dei servizi dove gli enti preposti al controllo, Provincia di Rovigo, Ulss 5 Polesana, Arpav e Comune, avevano avallato il nuovo progetto dell'azienda, con il posizionamento di aspiratori che eviterebbero così il rilascio di cattivi odori, tutto sembrava andare liscio per la Greenfert.Alla fine, invece, non se n'è fatto più nulla. «Hanno cambiato idea, non riapriranno più» spiega l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Bimbatti. «Credo stiano cercando un altro posto dove insediarsi, ma non è ufficiale - continua l'amministratore - Quel che è certo è che a Cantonazzo non riapriranno più. Lo stabilimento era troppo vicino alle abitazioni, forse l'investimento economico per mettersi in regola non conveniva tanto quanto aprire, invece, in un posto in cui non potranno dare fastidio alla gente con le emissioni, lavorando distante dalle abitazioni. In ogni caso spero per loro che riescano a riaprire nel territorio comunale, con tutte le carte in regola, perché parliamo di 10 o 15 posti di lavoro».