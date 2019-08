ROVIGO - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo, Pietro Mondaini, ha revocato la misura del divieto di svolgere attività professionali di dipendenti in strutture sanitarie a quattro dei nove indagati nell'ambito dell'inchiesta per maltrattamenti nei confronti degli anziani ospiti della struttura assistenziale Iras di Rovigo.



Le misure erano state eseguite il 14 agosto scorso dagli agenti della squadra mobile della polizia di Stato che ha condotto le indagini coordinate dalla procura durante le quali erano state riscontrate violenze fisiche, percosse, offese, minacce, atti denigratori e lesivi della dignità umana nei confronti di soggetti non auto sufficienti ospiti della casa di riposo.



Sei indagati su nove avevano chiesto la revoca della misura e quattro di loro ora sono autorizzati a tornare al lavoro perché il Gip ha ritenuto non vi fosse l'elemento della ripetitività delle azioni né quello del concorso con gli atti più gravi.

