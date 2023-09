Investito dal treno in stazione, 42enne in condizioni gravissime

ROVIGO - Il rumore di un treno che passa a tutta velocità. Poi le grida di terrore. Un 42enne, infatti, lotta fra la vita e la morte dopo essere stato urtato da un treno in transito alla stazione di Rovigo. Il grave incidente, perché di incidente si tratterebbe, è avvenuto una decina di minuti prima delle 20 di oggi, 27 settembre, sul marciapiede fra i binari 2 e 3.

Attimi di assoluto terrore per quanti si trovavano lì in quei momenti e che pur non avendo chiara la dinamica dell'accaduto ne avevano davanti agli occhi le drammatiche conseguenze ed hanno immediatamente chiamato il 118. Il personale sanitario del Suem, subito intervenuto, ha soccorso l'uomo che, seppur in condizioni gravissime, era ancora vivo e l'ha trasportato in ospedale con il codice rosso, quello di massima gravità. Degli accertamenti si è occupata la Polfer, mentre il personale di Rfi ha coperto l'enorme macchia di sangue sul marciapiede del binario 3 con la calce. Dopo circa un'ora il traffico ferroviario è ripreso regolarmente, con i treni che hanno accumulato ritardi fra i 70 ed i 20 minuti.