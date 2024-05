Nuovo investimento sulle strade della città, anziano in bici contro un'automobile

ROVIGO Un anziano di 84 anni è rimasto vittima di un incidente in bicicletta verso le 12.45 di oggi, venerdì 24 maggio, in viale Porta Adige, all'altezza della pizzeria La Deliziosa. L'84enne stava procedendo in direzione del ponte sull'Adige e per motivi che dovranno essere chiariti dalla Polizia locale intervenuta, è stato colpito da una Mercedes Station wagon che lo stava superando. L'anziano, italiano come il conducente dell'auto, è stato portato in ospedale per i traumi e gli accertamenti del caso da parte del Suem, ma non è in pericolo di vita, mentre la Polizia locale si è occupata dei rilievi e di gestire la circolazione, con sul posto due pattuglie.

