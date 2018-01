Allarme influenza un migliaio a letto e già tre persone in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Un migliaio di polesani a letto con lnell'arco di una sola settimana ein ospedale per l'aggravarsi dei sintomi legati aldi stagione. E questo nonostante siano stati ben 55mila le dosi di vaccino distribuite dall'Ulss 5. Il picco dell'influenza arriverà tra una decina di giorni, per questo dall'azienda sanitaria arriva il consiglio, rivolto soprattutto agli anziani affetti da particolari patologie, di sottoporsi alla vaccinazione nel caso in cui non l'abbiano ancora fatto: la profilassi sarà possibile fino a metà mese. Su cento persone che quotidianamente si recano al pronto soccorso, una media di sei lamentano i disturbi classici dell'influenza.