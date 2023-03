Incendio al teatro di Occhiobello sede del centro anziani, attimi di panico e pompieri al lavoro

OCCHIOBELLO - Fiamme al Teatro Comunale di Occhiobello. L'incendio, divampato nel primo pomeriggio, sembra essere partito da un quadro elettrico, presumibilmente per un cortocircuito. Lo stabile, che sorge in via Cavallotti, a pochissima distanza dal Comune, oltre ad ospitare gli spettacoli della stagione di prosa, è anche sede di un centro anziani, il Circolo ricreativo culturale Azzurro. E sono state proprio alcune anziane a percepire il fumo e l'odore acre che si stava diffondendo, dando subito l'allarme. I vigili del fuoco sono accorsi, circoscrivendo le fiamme e iniziando a domare il rogo. Le operazioni sono tutt'ora in corso. Nessuna persona risulta ferita o intossicata. Troppo presto, però, per una stima dei danni.

La storia

Il Teatro fu costruito da un privato, Regolo Dalbuoni, nel primo dopoguerra sulle macerie del teatro ottocentesco e conobbe una grande fortuna come sala cinematografica. E nel 1956 il cinema fu quasi completamente distrutto da un incendio. Dopo la ristrutturazione ha continuato le proprie attività fino al 1990, quando è stato acquistato dal Comune ed è diventata sede del Circolo ricreativo Azzurro: la sala è utilizzata prevalentemente come sala da ballo, venendo attrezzata come teatro esclusivamente nei giorni di spettacolo.