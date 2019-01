Gasolio rubato, messa al freddo, spariti anche prelibati insaccati

di Erika Tosi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BARUCHELLA - Nuova serie di furti a Baruchella dove state prese di mira alcune abitazioni in via Sinistro emissario e in via Gardese. Addirittura in vista dei banchetti natalizi e di fine anno i malviventi anche visitato il negozio di macelleria rubando molti preziosi e gustosi insaccati di stagione che sarebbero serviti per i banchetti dei baruchellesi e degli abitanti della zona. MESSA AL FREDDO I malviventi non hanno risparmiato neppure il prete. Infatti durante una notte è sparito il gasolio dalla cisterna della chiesa...