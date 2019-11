Ha ucciso la moglie per gelosia. Il fratello: «Per noi è come fosse morto»

di Marina Lucchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Sono passate cinque settimane da quel maledetto 8 ottobre. Quando Gabriele Lo Coco ricorda quei momenti, è incapace di trattenere le lacrime e la voce gli si strozza in gola. «Gli occhi sbarrati di Giulia riversa sulle scale di casa, uccisa da suo marito. Mio fratello. Lui le aveva chiesto un ultimo abbraccio, invece le ha stretto le mani al collo e l’ha ammazzata mentre le sussurrava all’orecchio che non sarebbe stata più di nessun altro, se non sua. È un incubo che mi tormenta ogni notte».