FIESSO UMBERTIANO - La prematura morte di Monica Bononi, 59 anni, avvenuta giovedì sera, come accade quando viene a mancare di colpo una persona ancora giovane cara e ben conosciuta, di parola in parola in breve tempo ha fatto il giro di Fiesso creando dispiacere e costernazione. Monica era persona ben conosciuto per il suo carattere aperto e sincero. L'improvvisa scomparsa lascia un vuoto nella comunità Fiessese non solo per la mamma Maria ma anche tra gli amici e conoscenti. Monica dalla sua fondazione ha sempre fatto parte attivamente del gruppo della Protezione civile fiessese e con esso ha preso parte in più occasioni nei soccorsi in varie calamità nazionali. Anche il primo cittadino Luigia Modonesi ha espresso vicinanza e condoglianze a nome di tutta la cittadinanza alla famiglia.



PASSIONE A ROTELLE

Monica Bononi era conosciutissima nel mondo del pattinaggio, sia in Polesine (ha partecipato ad Alba Roller) che fuori dai confini della provincia dove frequentava uno splendido e unito gruppo di Ferrara, Fest (Ferrara Skating Team). Insieme questi pattinatori effettuava uscita lungo le ciclabili, ma partecipava anche a manifestazioni in giro per l'Italia. Un gruppo affiatato del quale Monica Bononi era una delle colonne. «Siamo sconvolti - dice Cinzia, il motore di Fest - avevamo già organizzato tante cose da effettuare insieme, iniziative da affrontare con il nostro spirito. Non possiamo crederci, cara Monica ...».



Monica Bononi si vedeva spesso in giro con i pattini, i quad (quelli tradizionale con le quattro ruote appaiate a due a due), oppure quelli in linea ed aveva provato a trasmettere questa sua passione ai nipotini portandoli più volte a pattinare al Pattinodromo delle Rose di Rovigo, sempre vestendo la caratteristica maglia di colore arancione del Ferrara Skating Team.

Il funerale si terrà domani alle 15,30, nella chiesa di Fiesso Umbertiano e al termine della funzione religiosa la salma verà condotta a Copparo per la cremazione.