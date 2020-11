ROVIGO Sei anziani sono risultati contagiati dal Covid-19 nella Casa Albergo per anziani di Lendinara, che affronta il primo focolaio dall'esplosione della pandemia. A darne notizia è il direttore della struttura Vittorio Boschetti, spiegando che il problema è venuto alla luce venerdì pomeriggio con l'esecuzione dello screening con tampone rapido antigenico negli ospiti. «È emersa la positività di sei persone anziane residenti nel soggiorno Iris che, si ricorda, con i soggiorni Mimosa e Tulipano era già in isolamento precauzionale per i casi di positività di due operatori rilevati nei giorni scorsi spiega in un comunicato - Gli anziani residenti del soggiorno Iris, e in particolare le persone individuate come positive, stanno bene e non hanno sintomatologie riconducibili al Covid-19. Gli altri nuclei non presentano situazioni di criticità, anche se la sorveglianza sanitaria è ora elevata al massimo livello. In particolare, domani (oggi per chi legge, ndr) e martedì 24 novembre sarà eseguito uno screening generale di tutti i residenti della Casa, per verificare e monitorare la situazione».



SCREENING DI MASSA

Quindi nella giornata di oggi saranno eseguiti tamponi rapidi a tappeto a tutti gli ospiti per verificare, a due giorni di distanza dal precedente screening, l'evolversi della questione. Ieri mattina nella struttura è intervenuto il Servizio di Igiene e Prevenzione dell'Ulss 5 per concordare e verificare l'attuazione delle misure e i protocolli del caso. Per evitare qualsiasi ulteriore rischio e per dedicare la massima attenzione alla gestione del problema, le visite ai residenti rimarranno ancora sospese, ma la Casa intende riattivarle quanto prima. Per i tre nuclei in isolamento sono sospese le videochiamate coi familiari, che saranno riattivate non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, mentre per gli altri soggiorni si potrà riprendere a videochiamare da oggi.



VIDEOCHIAMATE

«Tutto il personale e ogni risorsa di Casa Albergo sono rivolti a superare anche questa prova conclude Boschetti - Per questo confida nella fiducia di tutti i familiari e della nostra comunità».

