Pattinaggio, al "Ponzetti" debutta un progetto inclusivo per bambini con disabilità

ROVIGO -

Al Pattinodromo Ponzetti, presto ripartirà il Progetto “Skate with me”, promosso in collaborazione con il Centro Studio Sinapsi di Rovigo, a testimoniare la sinergia tra attività sportiva e sociale.

Il centro si occupa prevalentemente di riabilitazione del neuro sviluppo, occupandosi di bambini con sindrome di autismo, nato per volontà della fondatrice Valentina Borella, psicomotricista funzionale con la collaborazione di Eleonora Trambaiolo, operatrice sportiva per la disabilità ed educatrice professionale.

La collaborazione con lo Skating Club Rovigo nasce grazie all'impegno del vicepresidente Paolo Ponzetti, interessato dall’attività esposta dalla dottoressa Borella e con la quale si è studiata la fattibilità assieme al responsabile tecnico Roberta Ponzetti, determinando così la fase sperimentale del progetto. “Abbiamo pensato - spiega Valentina Borella - che fosse giunto il momento di uscire dalle nostre stanze, dai nostri ambienti protetti, da quella che con il tempo per i bambini diventa una "palestra di vita" integrando un gruppo di bambini ai propri pari per l'acquisizione, lo sviluppo e il potenziamento delle abilità sociali in un ambiente conosciuto”.

Cinque i bambini per i quali è nato questo progetto, quelli che da più tempo hanno frequentato lo Studio Sinapsi. “Per creare la vera via dell'inclusione, ognuno mette la sua dose di competenza, di fatica e di disponibilità per trovare punti di incontro ha aggiunto Borella -. L'esperienza è sicuramente un percorso di consapevolezza e allo stesso tempo di fiducia sulla possibilità di creare opportunità per bambini che fanno percorsi riabilitativi a sostegno della loro crescita”.

Un’esperienza che ha colmato di orgoglio e di emozione l’intero club, testimoniando l’impegno di tutto lo staff non solo nel profilo agonistico, ma anche nella promozione dei valori dello sport come scuola di vita.



