Ente camerale Venezia-Rovigo, in arrivo altri due milioni di voucher per le piccole imprese

ROVIGO – Sono disponibili sul sito camerale www.dl.camcom.it i bandi della Camera di Commercio per il B, lo sviluppo d’impresa e la promozione del territorio.

Sei le misure a favore di digitalizzazione, offerta turistica, formazione e lavoro per un valore di due milioni di euro.

Domani, 25 giugno alle 14.30 è in programma il webinar online di presentazione.

L'iniziativa di B alle imprese va ad aggiungersi ai cinque milioni di euro stanziati per favorire l’B delle PMI. E' prevista l'erogazione di voucher alle imprese, a parziale compensazione delle spese sostenute sul fronte della digitalizzazione, del sostegno all’offerta turistica e della valorizzazione delle risorse umane in azienda; e la selezione di proposte progettuali presentate da soggetti diversi, associazioni e categorie economiche per la promozione del territorio.

I contenuti dei Be le modalità di adesione verranno illustrate domani in un apposito webinar online aperto a imprese, professionisti e soggetti interessati. Basterà iscriversi nella sezione eventi del sito www.dl.camcom.it.

Le richieste di voucher potranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "B", all'interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov, dalle 8 del 29 giugno alle 21 del 27 luglio. Idem per le proposte progettuali che potranno essere inoltrate con la medesima tempistica. Indirizzo PEC cciaadl@legalmail.it.

Per informazioni e chiarimenti contattare: promozione.interna@dl.camcom.it - tel. 041786209/288/289



