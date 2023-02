GRIGNANO - Espulso dal direttore di gara, non ci sta e spintona l'arbitro, che a quel punto decidere di sospendere la partita. È accaduto sabato pomeriggio nella gara degli Juniores provinciali tra i padroni di casa del Grignano e la capolista Porto Viro. Un calciatore locale, in forza ai rodigini, è stato espulso dopo 10' del secondo tempo e ha reagito male, spintonando il direttore di gara Giacomo Giordano Bordin della sezione di Rovigo. L'arbitro non ha avuto dubbi: triplice fischio e squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1 per gli ospiti. Torna ancora sotto i riflettori il Grignano, dopo il clamoroso 31-1 inflitto la settimana precedente al fanalino di coda Destra Adige (che si era presentato in sette alla partita e poi ha deciso di ritirare la squadra). È amareggiato per l'epilogo della partita il presidente della Polisportiva, Roberto Schiesaro: «Contro il Porto Viro stata una gara tranquillissima, con un paio d'ammoniti e nessuno scontro pericoloso. È stata ben diretta dall'arbitro Bordin di Rovigo. Poi, al 10' del secondo tempo, mentre perdevamo 1-0, un nostro attaccante è stato ammonito per la seconda volta. L'espulsione ha scatenato un attacco di rabbia. Sono intervenuti gli altri nostri giocatori per difendere il direttore di gara e far capire al compagno di squadra la gravità del gesto. Sono veramente dispiaciuto, forse il direttore di gara ha ravvisato non ci fossero più gli estremi per proseguire. Probabilmente non era più sereno e ha fischiato anzitempo la fine del match. Non ci sono giustificazioni, il nostro allenatore e i dirigenti non potevano fare È vero che il ragazzo era già stato ammonito nel primo tempo, ma nessuno poteva pensare a quello che sarebbe successo nella ripresa. In ogni caso, accetteremo il verdetto della Giustizia sportiva».

Le reazioni

È rimasto sorpreso Luciano Vianello, ds del Porto Viro: «Sabato pomeriggio ero in tribuna per assistere alla partita tra il Grignano e la nostra squadra, prima in classifica nel girone provinciale Under 19. Una gara tranquilla, nulla che lasciasse presagire a quanto successo nel secondo tempo. Il giocatore del Grignano ha rimediato il secondo cartellino giallo e quindi è stato espulso; all'improvviso ha spinto l'arbitro, che non se l'aspettava perché era di spalle al ragazzo. Ci sono stati dei momenti di concitazione, poi la situazione è rientrata alla normalità. L'arbitro, tuttavia, non se l'è sentita di proseguire e ha dato il triplice fischio. Ad assistere alla gara c'era anche il padre dell'arbitro, ho scambiato qualche battuta con lui e mi sembrava preoccupato per quello che è si è verificato in campo». Abbottonato nel silenzio Michele Ronca, presidente della sezione arbitri Aia di Rovigo: «Sono stato avvertito di quanto accaduto, ma non posso rilasciare nessuna dichiarazione ufficiale». Mercoledì pomeriggio sono attesi i provvedimenti della giustizia sportiva: il ragazzo che ha spintonato l'arbitro rischia una maxi squalifica. Per il Grignano, invece, scatterà lo 0-3 a tavolino e la Federazione valuterà se comminare, inoltre, dei punti di penalizzazione o una sanzione economica.