Il Banco farmaceutico ha aperto un conto corrente per le donazioni contro il Coronavirus

Il Banco farmaceutico va al fronte anche contro l'emergenza Coronavirus. Mette a disposizione la sua opera e la propria esperienza per fare il possibile perché tutti abbiano i medicinali necessari e nessun malato smetta le cure. ​"Nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, continua la distribuzione alle persone bisognose con i 16 enti assistenziali convenzionati in Polesine - ha spiegato il delegato provinciale del Banco farmaceutico Paolo Avezzù -. Sono oltre 2.600 i medicinali raccolti nella settimana di Raccolta del farmaco a febbraio consegnati a detti enti.



A livello nazionale Banco farmaceutico, Compagnia delle Opere e Medicina e Persona, con il progetto “fare insieme” ha promosso una raccolta fondi dal titolo “Aiutaci a curare chi si è ammalato”. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di farmaci e di apparecchiature specializzate anche per gli ospedali più piccoli e per sostenere progetti utili per l’emergenza".



​Per aderire questi sono i riferimenti: conto corrente intestato a Fondazione Banco Farmaceutico Onlus FAREINSIEME – IBAN: IT41A030 6909 6061 0000 0172 069 con causale: COVID-19 Aiutaci a curare. Sul sito del Banco farmaceutico appariranno informazioni puntuali sull’utilizzo dei fondi. © RIPRODUZIONE RISERVATA