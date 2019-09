Nuova indagine su un geometra comunale per un capannone

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BADIA POLESINE - Si faccia chiarezza su un capannone di Crocetta e su quello che vi è ruotato e vi ruota attorno. Questo sostanzialmente l’invito che è arrivato da parte del giudice per le indagini preliminari Pietro Mondaini alla Procura nell’ambito di una complessa vicenda che ha visto degli imprenditori, che in quel capannone avevano avviato un’attività in seguito naufragata, puntare il dito contro un dipendente del Comune, il geometra Patrizio Trivellato, responsabile dei settori Commercio, Attività produttive e Urbanistica.