BADIA POLESINE - Il virus tocca anche la parrocchia. Nelle scorse ore è stata direttamente l’Unità pastorale di Badia Polesine a confermare la notizia con una breve nota diffusa sui canali social della parrocchia altopolesana. «Da martedì pomeriggio, 8 dicembre, don Diego è risultato positivo al Covid, senza particolari sintomi, solo 37,5 di febbre, già passata il mercoledì mattina - hanno scritto i parroci dell’Unità pastorale don Alex, don Diego, don Marcondes e don Torfino in un messaggio pubblicato nella serata di sabato - gli altri parroci sono risultati negativi al tampone, ma tutti e quattro dobbiamo comunque rimanere in isolamento fiduciario in canonica a Badia fino al 18 dicembre».



Nello stesso avviso, i sacerdoti hanno anche sottolineato come le cerimonie previste per sabato e domenica siano state garantite senza problemi e nei consueti orari nelle varie parrocchie grazie alla disponibilità di altri sacerdoti che hanno sostituito a Badia, Colombano, Crocetta, Salvaterra, Villafora, Trecenta, Pissatola, Sariano e Canda.

