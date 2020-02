Autovelox, il Comune "ringrazia": multe il doppio del previsto su Piovese e Sp45

ADRIA - Gli autovelox in territorio adriese sono sempre più autentiche galline dalle uova d'oro. La frase che fu messa nero su bianco per la prima volta su un documento pubblico da un ex comandante della Polizia Locale, per definire alcuni anni fa il misuratore fisso di velocità sulla Sp 45, l'Adria-Loreo, rischia oggi, visti gli ultimi dati, di essere riveduta e corretta al rialzo.

Le galline potrebbero oggi deporre tranquillamente uova di platino. L'ex comandante, dopo aver definito quel misuratore gallina dalle uova d'oro, da dicembre 2019 implementato anche nel senso di marcia opposto, Loreo - Adria, aveva inoltre puntualizzato: «La mole di lavoro - scrisse - ha superato a oggi ogni aspettativa, iniziata ipotizzando un certo numero di accertamenti, che a tutt'oggi sono raddoppiati rispetto all'ipotizzato».



MOLE DI LAVORO

Sarebbe curioso ora sapere cosa l'ex numero uno dell'allora comando di piazza Bocchi penserebbe visto che negli ultimi due mesi dello scorso anno, novembre e dicembre, i suoi ex colleghi , soprattutto grazie ai velox, hanno elevato violazioni al Codice della strada per 432.785,36 euro. Considerando 79.365,91 euro di minori incassi, vista la possibilità per gli automobilisti di pagare le multe in forma ridotta entro 5 giorni, la somma si dovrebbe attestare sui 353.419,45 euro.

A fare la parte del leone il nuovo misuratore sulla strada regionale 516 Piovese Adria Cavarzere, già al centro di una interrogazione dell'ex sindaco Massimo Barbujani, che ha registrato, secondo i dati al momento ufficiosi, un media, nel primo periodo, di 50 scatti al giorno. Una decina e poco più, invece gli scatti quotidiani, sempre ufficiosi, dell'autovelox fisso sulla strada provinciale 45 Adria-Loreo, operativo anche nel senso di marcia Loreo Adria da poco prima delle festività di Natale.

VIA PONTINOVI

Rispetto all'altro, l'autovelox di Pontinovi, sia per la forma stessa che per la mancanza di un punto luce in loco, risulta praticamente invisibile nelle ore notturne tanto che Barbujani, nella sua interrogazione, non ha chiesto quanti contravvenzioni sono state effettuate dal giorno della sua accensione, il 27 settembre 2019, ma ha chiesto notizie solo delle multe rilevate esclusivamente nelle ore notturne. Per la cronaca è in cantiere, secondo gli accordi tra Comune e Veneto Strade, anche l'installazione di un secondo sistema di controllo della velocità al chilometro 43 + 880 nella direzione Cavarzere - Adria. Da anni, infatti, i residenti di località Pontinovi e delle limitrofe località Campelli, Bindola, Sabbioni, Campo, Passetto e Palazzina avevano chiesto alla pubblica amministrazione, anche tramite petizioni, ogni provvedimento utile ad inibire la pericolosità di questo tratto stradale dove la velocità degli automobilisti e i sorpassi azzardati lungo il rettilineo hanno già provocato gravi incidenti stradali.

La decisione di installare le telecamere sia sull'Adria-Loreo che sull'Adria- Cavarzere infatti, secondo i documenti ufficiali è sarebbe dettata dall'alta pericolosità dei due nodi stradali, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre l'incidentalità causata dall'eccesso di velocità.

