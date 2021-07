ADRIA - Missione compiuta per Gabriella Gibin. La presidente della Commissione per la tutela dei diritti degli animali della Provincia e delegata Lai, è tornata ieri a Cavanella Po, dopo il sit in di martedì, ed è riuscita ad ottenere dal pastore di acquistare, per salvarli dal macello, una decina di agnellini. L’attivista potrà acquistare le pecore grazie ad una colletta tra gli animalisti e al cosiddetto “Codice stalla per ovini”, ovvero...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati