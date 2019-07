Scossa di grado 3.0 in Friuli: paura a Verzegnis

Una scossa di magnitudo 3.0 (ML Richter) è stata registrata nella tarda serata di ieri in Friuli, a un chilometro a Sud di Tolmezzo ( Udine), vicino a Verzegnis. Lo rende noto la Protezione civile regionale Fvg, che ha operato in collaborazione con l'Ogs (Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, precisando che l'epicentro è stato rilevato a livello del suolo, alle ore 23.09.



Non si registrano danni

