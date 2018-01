Elezioni: attacco hacker al sito â€‹del Partito Democratico del Veneto

VENEZIA - Il sito del Partito Democratico Veneto è rimasto irraggiungibile per circa 36 ore - tornando visibile nel tardo pomeriggio di oggi - proprio in concomitanza con la presentazione delle liste elettorali, a causa probabilmente dell'attacco di hacker. «Qualche buontempone ha pensato bene di scaricare le proprie frustrazioni su di noi - hanno scritto i Dem sul profilo Facebook del partito - Nulla di nuovo, era già successo pochi giorni prima delle regionali 2015 ed è continuato l'anno successivo». «Nel tempo abbiamo progressivamente alzato i livelli di sicurezza - prosegue il post dei Dem del Veneto -, ma evidentemente chi produce questo genere di attacchi è molto ben attrezzato dal punto di vista tecnico e altrettanto abile a nascondersi, come buona parte dei codardi che frequentano il web».

© RIPRODUZIONE RISERVATA