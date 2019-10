di Alda Vanzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

In due anni e mezzo la Regione Veneto è riuscita a vendere una ventina di immobili, tra terreni ed edifici ritenuti non funzionali all'attività dell'ente, incamerando quasi 26 milioni di euro.per un valore complessivo che supera i. Cifra, peraltro, destinata presumibilmente ad abbassarsi visto che in alcuni casi le aste sono andate deserte. Esattamente come è avvenuto per molti dei primi immobili vendutiÈ quanto risulta dall'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione relativo a cespiti di proprietà regionale e degli enti strumentali per i quali sono venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo istituzionale. Il piano, su cui già si era espressa la competente commissione del consiglio regionale, è stato pubblicato ieri sul Bur.