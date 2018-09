Decennale dell'Outlet di Noventa: scatta il Fashion Festival con nuovi arrivi e aperture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA DI PIAVE - Sabato 29 settembre nuovo appuntamento con ilun’intera giornata ricca di iniziative che già ha riscosso successo nelle due edizioni primaverili precedenti e che ora viene riproposto anche in autunno. Con l’occasione i negozi del Centro aderenti all’iniziativa proporranno i loro prodotti iconici con una ulteriore riduzione del 70% sul prezzo outlet e altre offerte speciali. Nel corso della giornata sono previste sorprese e tanti appuntamenti pensati per tutta la famiglia con palloncini e zucchero filato offerti a tutti bimbi presenti e la nota instagrammer venetache sarà a passeggio tra le vie dell’outlet per uno shooting fotografico.Per l’outlet di Noventa di Piave si tratta di un’occasione doppiamente speciale perché festeggia i 10 anni dalla sua apertura. Inaugurato esattamente il 24 settembre 2008 con 22 punti vendita, ora Noventa di Piave Designer Outlet conta 157 negozi su una superficie di 32.000 mq di vendita, tremila posti auto e genera più di 1200 posti di lavoro tra le attività direttamente presenti al suo interno e l’indotto.Nel 2017, dopo la quarta espansione dalla sua apertura, Noventa Outlet è stato visitato da oltre tre milioni e seicentomila persone di cui la metà provenienti dal comparto turistico e quest’anno si avvia a chiudere con un numero di visitatori in ulteriore crescita. Oggi Noventa Outlet è una meta ben conosciuta tra i frequentatori delle spiagge venete provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Europa -in primis - come pure meta ambita per i turisti che, nel corso del 2018 sono arrivati principalmente da Russia, Cina e Corea, con un contributo crescente anche dal turismo proveniente dagli Stati Uniti.Nel festeggiare il suo 10° anniversario dall’apertura, l’outlet di Noventa di Piave rafforza l’offerta food con le nuove aperture di Bistrot e Panino Giusto mentre, tra i nuovi negozi, ha aperto The Bridge, una delle migliori espressioni contemporanee del Made in Italy, ed è prevista la prossima apertura del marchio Amina Rubinacci, definita dal Fashion System “la regina della lana”.In occasione del Fashion Festival i negozi del Centro osserveranno un orario di apertura speciale dalle 9 alle 21 e in previsione di un consistente aumento dei visitatori, è previsto un servizio di parcheggi extra in zona industriale di Noventa di Piave con collegamento navetta gratuito continuo all'outlet. La direzione segnala che «negli ultimi anni, da quando il parcheggio dell’outlet ha a disposizione più di 3000 posti auto, la viabilità generale - anche nei giorni di maggiore afflusso - ne ha guadagnato notevolmente senza creare disagi agli automobilisti».